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НовостиПроисшествия1 июня 2023 11:52

На трассе в Нефтеюганском районе водитель легковушки погибла от столкновения с большегрузом

На месте работает полиция
Виктория Терина
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Нефтеюганском районе полицейские работают на месте ДТП. Авария произошла сегодня, 1 июня, на 555 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». В дорожно-транспортном происшествии участвовали два автомобиля.

- По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Kia Sportage выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Diesel - уточнили в УМВД России по ХМАО.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончалась до приезда медиков. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.