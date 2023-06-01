Жительнице Югры грозит срок за мошенничество Фото: Татьяна Коркина

Жительница Березово подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО.

Женщина работала начальником отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из учреждений Березовского района и за год, пользуясь своим служебным положением, совершала хищения денег учреждения. Подозреваемая изготавливала документы, в которых указывала личный банковский счет, а затем передавала их в казначейство для зачисления. В результате учреждение лишилось 2 миллионов 300 тысяч рублей. Преступление выявлено следователи и сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств - прокомментировали в силовом ведомстве.