В Югре коронавирусом заболели 32 человека за сутки Фото: Татьяна Коркина

В Югре зафиксировано 269 952 случая коронавируса. За сутки зафиксировано и подтверждено 32 новых случая COVID-19 в 8 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 7; Ханты-Мансийске – 8; Нижневартовке – 2; Сургутском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Кондинском районе – 3; Лангепасе – 7.

На момент выявления у 31 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 32 случаях. За сутки на COVID обследован 1 271 человек, всего прошли обследование 3 794 121.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 57 человек, за весь период пандемии вылечились 266 997 югорчан.