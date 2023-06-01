В Югре 1 июня потеплеет до +31 градуса, местами пройдет дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 1 июня 2023 года ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, а днем ожидается гроза. Ветер южный ночью 7 – 12 м/с, днем местами порывы ветра будут достигать 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20° С, местами +5, +10° С. Днем по южной половине региона потеплеет до +26, +31° С, по северной половине +19, +24 °С, а местами столбик термометра поднимется лишь до +11, +16 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +16, +18 °С, днем потеплеет до +28, +30 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.