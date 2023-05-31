В Югре 22-летняя автоледи на иномарке устроила ДТП, в котором пострадала пенсионерка

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Так, автоледи на иномарке спровоцировала аварию в Сургуте. По данным ГИБДД, 22-летняя девушка, управляя «BMW», при выезде с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с движущимся по главной дороге автомобилем «Kia», под управлением 65-летней женщины. В результате ДТП водитель «Kia» получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 273 водителя и 57 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры напоминает водителям, что соблюдение правил дорожного движения и аккуратность вождения являются залогом безопасности на дороге.