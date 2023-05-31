Кражи денег и веще, браконьерство: за сутки зарегистрировано 49 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 49 преступлений, по горячим следам раскрыто 24. Так, в Нижневартовском районе за незаконную рыбалку задержан 54-летний мужчина. Он на берегу реки Аган, используя рыболовную сеть и не имея специального разрешения на лов рыбы, добыл 10 особей рыбы породы «Язь», 7 особей рыбы породы «Карась» и 1 особь рыбы породы «Окунь». Ущерб составил 10 тысяч рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийске 31-летний воспользовался телефоном знакомого и вошёл в мобильное приложение банка, а затем перевел себе 32 тысячи рублей. Подозреваемый также находится под подпиской о невыезде.

Еще одним происшествием стала кража портативной колонки из магазина по улице Мира в Нижневартовске. Подозреваемого задержали и сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.