В Югре 31 мая столбик термометра поднимется до 28 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 31 мая 2023 года, ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12 °С, днем столбик термометра покажет +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 6-11 м/с. Ночью будет около +10 °С, а днем потеплеет до +24,+26 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.