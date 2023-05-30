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НовостиПроисшествия30 мая 2023 13:55

Житель Радужного, чья собака покусала девочку, заплатит ребенку 25 тысяч рублей

Добиться компенсации удалось благодаря прокуратуре
Виктория Терина
Житель Радужного, чья собака покусала девочку, заплатит ребенку 25 тысяч рублей

Житель Радужного, чья собака покусала девочку, заплатит ребенку 25 тысяч рублей

Фото: Юлия Кучеренко

Житель Радужного, чья собака покусала девочку, по решению суда обязан компенсировать моральный вред ребенку. Об этом сегодня сообщили в окружной прокуратуре.

- Прокуратура Радужного провела проверку по обращению законного представителя ребенка. Установлено, что в январе 2023 года в Радужном на несовершеннолетнюю девочку напала собака, принадлежащая местному жителю. Ребёнок получил телесные повреждения, испытал боль и испуг - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор города обратился с иском в суд и в итоге с владельца собаки в пользу ребенка взыскали 25 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.