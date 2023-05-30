Житель Радужного, чья собака покусала девочку, заплатит ребенку 25 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

Житель Радужного, чья собака покусала девочку, по решению суда обязан компенсировать моральный вред ребенку. Об этом сегодня сообщили в окружной прокуратуре.

- Прокуратура Радужного провела проверку по обращению законного представителя ребенка. Установлено, что в январе 2023 года в Радужном на несовершеннолетнюю девочку напала собака, принадлежащая местному жителю. Ребёнок получил телесные повреждения, испытал боль и испуг - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор города обратился с иском в суд и в итоге с владельца собаки в пользу ребенка взыскали 25 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.