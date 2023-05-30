На автодороге «Нижневартовск-Радужный» ограничили движение транспорта из-за лесных пожаров

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В ХМАО ограничили движение транспорта из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале окружной Госавтоинспекции.

- Госавтоинспекция Югры информирует о введении временного ограничения движения транспорта на 32 км автодороги «Нижневартовск-Радужный» в сторону с. Большетархово - говорится в сообщении ГИБДД.

Уточняется, что движение ограничено для всех видов транспортных средств и связано с задымлением.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре с 25 мая 2023 года жителям запретили посещать леса.