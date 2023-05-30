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НовостиОбщество30 мая 2023 11:00

На автодороге «Нижневартовск-Радужный» ограничили движение транспорта из-за лесных пожаров

Ограничение действует для всех видов транспорта
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В ХМАО ограничили движение транспорта из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале окружной Госавтоинспекции.

- Госавтоинспекция Югры информирует о введении временного ограничения движения транспорта на 32 км автодороги «Нижневартовск-Радужный» в сторону с. Большетархово - говорится в сообщении ГИБДД.

Уточняется, что движение ограничено для всех видов транспортных средств и связано с задымлением.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре с 25 мая 2023 года жителям запретили посещать леса.