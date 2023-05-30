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НовостиОбщество30 мая 2023 14:59

В Нижневартовске официально открыли роллердром

В зимний период на этом месте будет залит каток
Виктория Терина
Фото: страница главы Нижневартовска

Фото: страница главы Нижневартовска

В Нижневартовске официально открыли роллердром, который станет одной из ярких спортивных объектов и точкой притяжения горожан.

- Это был запрос молодежи, которая увлекается экстремальными видами спорта. Важно, что роллердром – площадка круглогодичного использования. В зимний период здесь будет залит каток. Для комфорта горожан обустроен современный пункт проката инвентаря с теплыми раздевалками - рассказали в администрации Нижневартовска.

Напомним, ранее мы писали о том, что роллердром в Нижневартовске открыли еще в 2007 году, поэтому его реконструкция была так необходима.