Фото: страница главы Нижневартовска

В Нижневартовске официально открыли роллердром, который станет одной из ярких спортивных объектов и точкой притяжения горожан.

- Это был запрос молодежи, которая увлекается экстремальными видами спорта. Важно, что роллердром – площадка круглогодичного использования. В зимний период здесь будет залит каток. Для комфорта горожан обустроен современный пункт проката инвентаря с теплыми раздевалками - рассказали в администрации Нижневартовска.

Напомним, ранее мы писали о том, что роллердром в Нижневартовске открыли еще в 2007 году, поэтому его реконструкция была так необходима.