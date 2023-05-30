В Нижневартовске из-за Крестного хода перекроют движение транспорта

Водителям посоветовали заблаговременно продумывать свой маршрут из-за закрытия дорог в Нижневартовске Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 4 июня перекроют движение транспорта. Ограничение будет действовать в связи с проведением Крестного хода, посвященного празднованию Дня Святой Троицы. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

Водителям посоветовали заблаговременно продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Также в администрации уточнили, что ограничения будут действовать в период с 9 до 14 часов.

Фото: администрация Нижневартовска

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске стартовала приемка лагерей дневного пребывания.