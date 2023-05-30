В Югре задержали мужчину, который целый год обворовывал гаражи

В Югре задержали вора, который целый год обворовывал гаражи Фото: Татьяна Коркина

В Югре задержали подозреваемого в серии краж из гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

- Оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по ХМАО – Югре в Лянторе Сургутского района задержан подозреваемый в серии краж из гаражных кооперативов - говорится в сообщении полиции.

Он начал свои преступления с апреля 2022 года, тогда в полицию начала поступать серия заявлений от граждан о кражах из гаражей. Злоумышленник аккуратно вскрывал замок, забирал ценное имущество, не нарушая общий порядок, а после своего ухода закрывал гараж. Вора удалось поймать с поличным. Им оказался 40-летний мигрант, который жил в Лянторе. Мужчину задержали на месте очередного преступления, где он украл имущество на сумму около 6 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, мужчина арестован.