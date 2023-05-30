Югорские энергетики расчистят более 2,5 тысяч гектаров охранных зон ЛЭП

Фото: Екатерина Мишина

В 2023 году «Россети Тюмень» расчистят более 4,2 тысячи охранных зон линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Самый большой объем работ предстоит выполнить югорским специалистам – энергетики уберут опасную растительность на территории 2,5 тысячи гектаров.

Работы проводятся для исключения риска технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода. На сегодняшний день работы стартовали в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, где уже расчищено более 700 гектаров просек ЛЭП.

Благодаря применению современной техники расчистка выполняются в короткие сроки, без ущерба для окружающей среды и риска возникновения пожароопасных ситуаций. Для утилизации порубочных остатков используется мульчерная техника.