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НовостиОбщество30 мая 2023 12:32

Югорские энергетики расчистят более 2,5 тысяч гектаров охранных зон ЛЭП

Источник:kp.ru
Фото: Екатерина Мишина

Фото: Екатерина Мишина

В 2023 году «Россети Тюмень» расчистят более 4,2 тысячи охранных зон линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Самый большой объем работ предстоит выполнить югорским специалистам – энергетики уберут опасную растительность на территории 2,5 тысячи гектаров.

Работы проводятся для исключения риска технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода. На сегодняшний день работы стартовали в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, где уже расчищено более 700 гектаров просек ЛЭП.

Благодаря применению современной техники расчистка выполняются в короткие сроки, без ущерба для окружающей среды и риска возникновения пожароопасных ситуаций. Для утилизации порубочных остатков используется мульчерная техника.