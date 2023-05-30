Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске впервые учредили знак «Лучший ученик». Его будут вручать за выдающиеся способности в учебе. Первое вручение состоится, когда подведут итоги государственных экзаменов.

- Знак «Лучший ученик» будет вручаться выпускникам 11 классов, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении», выпускникам, получившим 100 баллов по одному и (или) более предметам государственной итоговой аттестации, победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение о награждении выпускников школ принято после февральской встречи педагогов города с руководителем муниципалитета Дмитрием Кощенко. Глава города поддержал идею и поручил проработать эскиз знака «Лучший ученик».