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Жителям Югры будут платить за информацию о виновниках природных пожаров. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Официально».

- По поручению губернатора автономного округа департамент недропользования работает над нормативным документом, согласно которому будет выплачиваться денежное вознаграждение за предоставление достоверных сведений о виновниках природных пожаров - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования Егора Збродова, документ уже разработан и появится в открытом доступе после согласования с правительством региона. Сумма вознаграждения будет устанавливаться на уровне соседних регионов.

Напомним, на сегодня в Югре зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 1109,4 га.