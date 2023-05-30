Прокуратура обнаружила нехватку техники и оборудования для тушения лесных пожаров в Югре

Фото: Прокуратура ХМАО -Югры

Природоохранная прокуратура проверила готовность к оперативному тушению лесных пожаров в ХМАО.

После проверки выяснилось, что БУ ХМАО-Югры "База авиационной и наземной охраны", являющаяся подведомственным учреждением департамента недропользования и природных ресурсов округа, несмотря на принятые перед пожароопасным периодом меры прокурорского реагирования, не имеет достаточной укомплектованности специализированной техникой и оборудованием, которые необходимы для локализации и ликвидации пожаров.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании Департамента устранить указанные нарушения. Результат рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры - говорится в сообщении надзорного ведомства.