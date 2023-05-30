Что посмотреть всей семьей 1 июня: киноподборка ко Дню защиты детей

Фото: архив КП

Совместный просмотр кино сближает, помогая установить доверие между родителями и детьми. Специально к 1 июня онлайн-кинотеатр KION от МТС составил подборку семейных фильмов и мультфильмов, которые доступны югорчанам. Они помогут не только хорошо провести время, но и поговорить о важном после просмотра.

Поучительные детективы

«Детектив Финник»

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Продолжение полнометражного российского фильма «Финник», который познакомил зрителей с зеленым домовенком, вышло в сериальном формате, причем все эпизоды выполнены в 3D-анимации. Городок Берг полон тайн и загадок: в нем внезапно могут остановиться все часы, по рельсам – пронестись трамвай-призрак, а все улицы – заполниться странными собаками. Но покой местных жителей всегда защищает Финник, первый в мире домовой-детектив, который легко и с юмором справляется со всеми нарушителями покоя. В отличие от фильма, в сериале целая вселенная домовых – свои охранители порядка есть в часовой башне и в библиотеке. Мультсериал учит детей добру и справедливости.

«Величайший детектив паук»

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Полнометражный детективный мультфильм из Испании оказался популярным в родной стране, был номинирован на главную испанскую кинопремию «Гойя» и затем отправился в прокат по всему миру, в том числе и в Россию. Анимационное приключение расскажет историю Инспектора Сана, паука с потрясающей дедукцией, за что его называют испанским Эркюлем Пуаро. Поймав заклятого врага, Красную Саранчу, инспектор едет отдыхать, но отпуск приходится прервать прямо на борту самолета – Сан становится свидетелем крайне загадочного преступления.

Мультфильмы и фильмы о ценностях дружбы

«Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона»

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Пингвиненок Пороро, которого придумали аниматоры из Южной Кореи, давно полюбился российским детям и родителям: о нем нарисована уже целая вселенная мультфильмов. В новом полнометражном фильме ему предстоит спасать друга по имени Кронк, а вместе с этим и учить маленьких зрителей ценностям дружбы. Съев волшебный камень, Кронк стал сильным и большим, и его вид пугает всех вокруг. Чтобы вернуть другу прежний облик, Пороро летит к замку дракона, в котором хранится избавление от заклятья.

«Изумительный Морис»

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Весь мир зачитывается книгами Терри Пратчетта, в которых нечто полезное и вдохновляющее для себя находят читатели разных возрастов. Полнометражный фильм о толстом котике Морисе, сделанный по мотивам книг Пратчетта, предназначен для зрителей старше шести лет и рассказывает им о дружбе и о том, как маленькими шагами можно бороться со злом. Котик Морис вместе с говорящими грызунами путешествует по городам и спасает местных жителей от нашествия крыс. Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья сталкиваются с настоящим злом, которому бросают вызов. Мориса мультфильме озвучил Сергей Бурунов.

«Белль и Себастьян. Новое поколение»

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Большую белую собаку Белль и мальчика Себастьяна придумала французская писательница Сесиль Обри, написав книгу об их трогательной дружбе во времена Второй Мировой войны. Этот сюжет стал основой нескольких фильмов, и впервые режиссер Пьер Коре перенес его в наши дни. В «Новом поколении» Себастьяну все так же 10 лет, и он проводит каникулы в деревне у бабушки в горах. Здесь он встречает Белль, с которой плохо обращался хозяин. Белль и Себастьян становятся настоящими друзьями, и мальчик готов на все, чтобы защищать собаку.

Уроки жизни

«Три кота»

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Российский мультсериал, который пользуется огромной популярностью из-за обаяния главных героев, можно посмотреть с самыми маленькими детьми. Это история о том, как семейство мамы-кошки, папы-кота и их детей, очаровательных Компота, Коржика и Карамельки, попадают в самые разные бытовые ситуации и учат зрителей, как из них выходить. Мама-кошка занимается дизайном детской одежды и следит за хозяйством, а Папа-кот старается ей помогать, но у него это не всегда получается в силу рассеянности. Зато котята всегда готовы к новым приключениям, через которые дети и будут познавать мир.

«Команда Матч»

Фото: онлайн-кинотеатр KION

А этот российский мультсериал понравится всем маленьким зрителям, которые интересуются спортом – или же поможет им полюбить важное и полезное занятие. Команда забавных зверушек очень любит активно двигаться и постоянно придумывать себе приключения. Их тренер, известный чемпион Лев Борисович, не просто следит за спортивной жизнью зверят, но и придумывает необычные способы для того, чтобы их результаты стремились ввысь. Любительскую команду замечают в спортивном сообществе, и теперь им предстоит узнать, что такое профессиональный спорт, в котором не обходится без конкуренции – а про эту сферу очень важно рассказывать детям.