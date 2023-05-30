В Югре 30 мая зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 1109,4 га

Фото: Авиалесоохрана Фото: Юлия Кучеренко

На утро 30 мая в Югре зарегистрировано 7 лесных пожаров на площади 1109,4 га в Кондинском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах. Из них 3 возгорания в Кондинском и Сургутском районах на площади 756,9 га локализованы. Ландшафтные пожары за стуки не зарегистрированы.

Также в регионе тушат один локализованный пожар в государственном заповеднике «Малая Сосьва» в Советском районе, на площади 24,5 га. Там работают 23 работника лесопожарных формирований округа.

По данным Депнедра и природных ресурсов Югры, действующие возгорания не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Их ликвидацией занимаются 159 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

За сутки в ХМАО потушили 9 лесных пожаров на площади 659,4 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах. Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 2-4 классы пожарной опасности, в Нижневартовском районе — 5 класс. Мониторинг югорских лесов, в том числе с применением авиатехники, проводится в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре потушили 73 лесных пожара на площади 2148,89 га и 111 ландшафтных на площади 15226,03 га.

О возгораниях на природ необходимо сообщать в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00 или в службу экстренного реагирования 112.