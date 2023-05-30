В Югре за день сразу трое юных велосипедистов пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО

В Югре за стуки произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 3 ребёнка.

Первое ДТП, в котором пострадал юный велосипедист произошло в Нижневартовске, когда 29-летний водитель «Mitsubishi», двигаясь задним ходом в жилой зоне, не убедился в безопасности и наехал на 8-летнего мальчика. Виновницей второй аварии стала 42-летняя автоледи на «Hyundai». Это случилось в Мегионе, около 20:30, женщина на автомобиле двигалась в дворовой территории и сбила на 12-летнего велосипедиста. Часом позже, в Сургутском районе в городе Лянтор, в дачном кооперативе, 12-летний мальчик, управляя велосипедом врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль «Ford». Во всех случаях дети получили травмы.

Кроме того, за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 12 водителей с признаками опьянения, 2 из которых управляли транспортом в нетрезвом виде повторно. За выезд на полосу встречного движения наказаны 298 водителей и 55 - за нарушение правил перевозки детей.