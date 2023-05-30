Пожары в ХМАО: последние новости на 30 мая 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в два раза и снова горит природный заповедник. Так, по последним данным в регионе зарегистрировано восемь лесных пожаров и один пожар на территории заповедника Малая Сосьва, который считается особо охраняемой природной территорией. Этот заповедник серьезно пострадал от лесных пожаров и в прошлом году. Тогда, по данным МЧС, сгорело 14 тысяч га природоохранного леса. На сегодня в государственном заповеднике «Малая Сосьва» в Советском районе, на площади 24,5 га возгорание локализовано. Дотушивание проводили 23 работника лесопожарных формирований округа, сотрудники заповедника и необходимая спецтехника. Лесные пожары в округе на площади 1453 га тушили в Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Советском районах, 4 из них на площади 1262 га локализованы. Ландшафтные пожары за сутки не зарегистрированы.

За минувшую неделю, с 22 по 28 мая, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 31 лесной пожар на площади 600,32 га и 30 ландшафтных пожаров на площади 4704 га. По данным Федеральной Авиалесоохраны, за неделю ликвидировано 567 лесных пожаров в 49 регионах России, в числе которых Югра. Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО потушили 66 лесных пожаров на площади 1 505,39 га и 111 ландшафтных на площади 15 233,6 га.

В связи с осложненной ситуацией с природными пожарами в ХМАО, власти региона решили выделить свыше 130 миллионов рублей на тушение лесных и ландшафтных пожаров.

Деньги пойдут на аренду воздушных судов с экипажами, на оплату труда и командировочные расходы работникам.

На сайте ФБУ «Авиалесоохрана» указано, что ХМАО вышел на второе место по площади действующих лесных пожаров в стране. Первое место занимает Свердловская область, а на третьем месте расположилась Тюменская область. Также сообщается, что основной причиной возникновения природных пожаров остается неосторожное обращение с огнем и переходы в лес огня с земель других категорий. Кроме того, в ряде случаев причиной пожаров стала грозовая активность, в том числе и в ХМАО.

Напомним, что в Югре с 25 мая 2023 года жителям запретили посещать леса и въезжать в лесные массивы на транспортных средствах.