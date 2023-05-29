Фото: администрация Нягани

В Нягани простились с Алексеем Семениным, погибшим в ходе специальной военной операции. Как сообщила администрация города, Алексей родился Казахстане, но в 1999 году переехал с семьей в Нягань, где обучался в школе №14. Он запомнился друзьям уверенным в себе и ответственным человеком, любящем спорт.

В 2005 году Алексей отправился на службу по призыву и был заместителем командира взвода боевых машин пехоты. После этого проходил службу в органах внутренних дел Нягани, во время прохождения службы был командирован в республику Дагестан. Из органов правопорядка мужчина уволился по выслуге лет в звании старшего лейтенанта полиции. После чего занялся предпринимательской деятельностью. В сентябре 2022 года югочанина призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Алексей погиб 8 мая 2023 года.

В Нягани у него остались жена, дочери, сын, родители, брат. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.