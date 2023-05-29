В Нижневартовске стартовала приемка лагерей дневного пребывания

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске специальная комиссия начала приемку лагерей дневного пребывания детей, созданных на базе городских школ, учреждений спорта и культуры, а также организаций социального обслуживания. Об этом сообщили в администрации города.

Одной из первых проверили детскую школу искусств №1, в которой откроется летний лагерь для 65 детей и подростков. В этом году в Нижневартовске будут действовать 60 лагерей дневного пребывания с общим охватом 6 тысяч детей. Кроме того, будут работать два палаточных лагеря на туристической базе «Обь» и на территории эколого-просветительского центра «Хуторок» природного парка «Сибирские увалы». А два трудовых лагеря откроются на базе школ №11 и №17.

- В этом году работа лагерей дневного пребывания организована по 16 тематическим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественное, естественнонаучное, этнокультурное, профориентационное, военно-патриотическое, лидерское, туристско-краеведческое, трудовое. Планируется реализовать две новые программы. Научную - на базе лицея №2 и патриотическую программу «Орлята России» - на базе школы №31, - рассказала директор департамента образования администрации Нижневартовска Светлана Князева.

По словам заместителя начальника управления дополнительного образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации города Виктории Алексюк, летние лагеря проверяют на исправность системы пожаротушения, охраны, обеспечение антитеррористической защищенности, организацию медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании, развивающие программы.