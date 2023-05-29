В Югре 117 водителей наказаны за нарушение правил перевозки детей

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре прошли очередные массовые проверки безопасности детских перевозок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

- В рамках окружной акции «Внимание, дети!» автоинспекторы на дорогах округа проверили не пренебрегают ли родители правилами перевозки детей, подвергая опасности их маленькие жизни - говорится в сообщении.

Большинство родителей позаботились о безопасности своих юных пассажиров но, к сожалению, нашлись и те, кто перевозил детей с нарушениями правил. Так, 117 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. В ряде городов и районов округа прошли профилактические мероприятия автовладельцам вручили памятки и буклеты с разъяснениями правил использования защитных автокресел.

- Перевозите детей до 7 лет на заднем сиденье автомобиля, а детей до 12 лет на переднем сиденье - с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, более старших – пристегивайте штатным ремнем безопасности. Только правильное и постоянное применение детских автокресел и ремней безопасности позволит снизить тяжесть последствий ДТП - объяснили в ГИБДД.