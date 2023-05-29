Энергетики повысили надежность электроснабжения свыше 3 тысяч жителей поселка Талинка в ХМАО

Фото: Анна Атясова

В Югре завершен плановый ремонт подстанции 110 кВ «ЦПС-Южный». Питающий центр обеспечивает электроэнергией предприятия нефтедобычи и поселок Талинка с населением более 3,3 тыс. человек. Ремонт крупного питающего центра выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Компания направила на эти цели порядка 9 млн рублей.

Специалисты провели капитальный ремонт одного из двух трансформаторов. При помощи автокрана грузоподъемностью 25 тонн подняли съемный «колокол» и выполнили ревизию активной части силового оборудования. Кроме того, на подстанции заменили 9 высоковольтных вводов, а после всех работ провели профилактические испытания.

Благодаря выполненным мероприятиям повысилось качество электроснабжения бытовых и промышленных потребителей поселка Талинка, в том числе предприятий, занимающихся добычей, подготовкой и перекачкой нефти. В текущем году энергокомпания планирует направить 2,1 млрд рублей на техническое обслуживание электросетевого комплекса ХМАО.