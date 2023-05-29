За месяц сразу двух вартовчан обязали заплатить алименты своим детям Фото: Юлия Кучеренко

За месяц судебные приставы Нижневартовска и Нижневартовского района привлекли двух недобросовестных родителей к ответственности за неуплату алиментов.

Так, по информации УФССП России по ХМАО-Югре, в 2021 году суд обязал мать ежемесячно платить алименты своему ребенку, но она отказывалась добровольно исполнять решение суда, при этом на работу не устраивалась. Поэтому отстаивать права ребенка стали судебные приставы. Югорчанка получила наказание в виде обязательных работ, а после все же нашла официальную работу и погасила долг перед своим сыном в размере 435 тысяч рублей.

Во втором случае неплательщиком стал мужчина. Суд назначил ему обязательные работы сроком на 30 часов, мужчина испугался уголовной ответственности и заплатил алиментный долг в размере 232 тысяч рублей.

Теперь оба должника исправно платят алименты на содержание своих детей.

- Всего на исполнении у судебных приставов Нижневартовска и Нижневартовского района находится 1800 исполнительных производств по взысканию алиментов. Каждое из них находится на особом контроле у сотрудников Службы, поскольку данная категория затрагивает права несовершеннолетних - отметили на официальной странице судебных приставов Югры.