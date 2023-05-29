Фото: телеграм-канал «Югра официально»

В Югре пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства ХМАО.

Соревнования планируют провести в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля. Участие в них примут около 150 лучших лыжников и лыжероллеров страны, среди них - олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Программа чемпионата предусматривает активности для болельщиков, поэтому жителей и гостей Югры ждут в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, а часть гонок можно увидеть на центральных улицах окружной столицы. Так, масс-старт планируют провести от улицы Дзержинского до улицы Энгельса.

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