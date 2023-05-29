Правительство Югры направит свыше 130 миллионов рублей на тушение лесных и ландшафтных пожаров

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Власти Югры направят больше 130 миллионов рублей на тушение лесных и ландшафтных пожаров на территории региона. Информация об этом появилась на сайте правительства Югры. Средства выделят из резервного фонда окружному департаменту недропользования и природных ресурсов.

- Выделить бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства ХМАО – Югры в размере 130 762,5 тыс. руб. для заключения договоров на оказание услуг по аренде воздушных судов с экипажем (Ми-8; Ми-8 АМТ (МТВ); Ка-32) для тушения лесных, ландшафтных пожаров, а также на оплату труда и командировочные расходы работникам, участвующим в их тушении в Ханты-Мансийском автономном округе - говорится в сообщении.

Напомним, что по последним данным, в ХМАО действуют восемь лесных пожаров и один пожар на территории заповедника Малая Сосьва.