В Югре за неделю потушили 99 пожаров, в которых 1 человек погиб и 21 спасли

Фото: архив ГУ МЧС России по ХМАО

В Югре с 22 по 29 мая ликвидировано 99 пожаров, спасено материальных ценностей граждан на сумму более 59 млн рублей. Горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 13 транспортных средства. Пожарные спасли 21 человека, 1 - погиб.

Основной причиной пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность электрических розеток, неправильная эксплуатация бытовых отопительных приборов.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. В случае ЧС - звонить по телефону службы спасения 112.