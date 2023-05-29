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НовостиОбщество29 мая 2023 7:00

Тундринский кедровый бор в ХМАО официально получил статус памятника природы

Бор передадут под охрану Объединённой дирекции особо охраняемых природных территорий Югры
Виктория Терина
Фото: Объединенная дирекция ООПТ Югры

Фото: Объединенная дирекция ООПТ Югры

Тундринский кедровый бор официально получил статус памятника природы. Это особо охраняемая природная территория площадью 350,8 гектаров создана в Сургутском районе. Там находятся ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений, сообщает Природнадзор Югры.

Благодаря тому, что кедровый бор передадут под охрану Объединённой дирекции особо охраняемых природных территорий Югры, станет возможным сохранить ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений. А также, получение такого статуса позволит проводить профилактические мероприятия, которые призваны поддерживать экологический баланс на территории региона.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре действует пожар на территории заповедника Малая Сосьва.