Тундринский кедровый бор в ХМАО официально получил статус памятника природы

Фото: Объединенная дирекция ООПТ Югры

Тундринский кедровый бор официально получил статус памятника природы. Это особо охраняемая природная территория площадью 350,8 гектаров создана в Сургутском районе. Там находятся ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений, сообщает Природнадзор Югры.

Благодаря тому, что кедровый бор передадут под охрану Объединённой дирекции особо охраняемых природных территорий Югры, станет возможным сохранить ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений. А также, получение такого статуса позволит проводить профилактические мероприятия, которые призваны поддерживать экологический баланс на территории региона.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре действует пожар на территории заповедника Малая Сосьва.