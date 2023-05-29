Тюменские нефтепроводчики – на первом месте в региональной летней cпартакиаде

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменские нефтепроводчики – на первом месте на региональной V летней Спартакиаде организаций системы «Транснефть», приуроченной к 30-летию компании. Спортивное мероприятие прошло в Омске. Именно в этом городе два дня более 150 работников состязались в волейбол, баскетбол, мини-футбол, бильярд. Прошла и эстафета по легкой атлетике.

В состав сборной команды вошли сильнейшие спортсмены, которых определили по итогам отборочного тура спартакиады среди подразделений предприятия (он прошел в начале мая в Тюмени).

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В Омске в турнирной таблице по всем видам спортивных состязаний у тюменских спортсменов нет ни одного третьего места! Количество первых мест составило определяющее большинство – в 8 дисциплинах из 12-ти. Это позволило команде занять первое место. Сразу за ними в турнирной таблице расположилась команда нефтепроводчиков из Омска, на третьем – сборная команда АО «Русские электрические двигатели», АО «Транснефть нефтяные насосы» и ООО «Уральские динамические машины» (Челябинск).

– Волнительно выходить на такие старты, но это волнение буквально через несколько секунд проходит, и ты делаешь то, что должен делать на максимуме и хорошо. В спорте, как и в работе – нужно быть сильным, смелым, сообразительным, чтобы достичь высоких результатов, – отметил электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Тобольского УМН Кирилл Лаптев. Он победил в беге на 100 метров и в эстафете по легкой атлетике.

Сборная команда, сформированная из сильнейших спортсменов, будет представлять регион «Сибирь» на всероссийской V летней Спартакиаде среди организаций системы «Транснефть» в Казани, которая пройдет с 23 по 25 июня этого года.