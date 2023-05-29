В Югре за неделю потушили 31 лесной и 30 ландшафтных пожаров

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За минувшую неделю, с 22 по 28 мая, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 31 лесной пожар на площади 600,32 га и 30 ландшафтных пожаров на площади 4704 га. Такую статистику приводит департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО потушили 66 лесных пожаров на площади 1 505,39 га и 111 ландшафтных на площади 15 233,6 га.

Напомним, что с В Югре с 25 мая 2023 года жителям запретили посещать леса и въезжать в лесные массивы на транспортных средствах. Ограничения связаны с повышением класса пожарной опасности в лесах.

Ранее мы писали о том, что сегодня в ХМАО действует восемь лесных пожаров и один пожар на территории заповедника Малая Сосьва.