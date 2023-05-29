Два ребенка пострадали в ДТП на дорогах ХМАО за выходные

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные произошло 9 ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе 2 ребёнка.

Одна из аварий, в которой пострадал ребенок произошла в Сургуте. Как сообщают в УГИБДД России по ХМАО, 46-летний водитель «Toyota» сбил 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в дачном кооперативе, не убедившись в безопасности своего перехода. Оказалось, что водитель находился в состоянии опьянении и не имел водительских прав.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Еще одно ДТП, пострадавшей в котором оказалась 12-летняя девочка, произошло в Ханты-Мансийске. В вечернее время 24-летний водитель «Mercedes» не пропустил, переходящую проезжую часть по "зебре" школьницу.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции за два дня задержано 42 водителя с признаками опьянения, 6 из которых управляли транспортом в нетрезвом виде повторно. За выезд на полосу встречного движения привлечено 70 водителей и 147 - за нарушение правил перевозки детей.