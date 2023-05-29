В Югре 29 мая потеплеет до +30 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 29 мая ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 °С, местами по восточной половине +2, +7 °С. Днем потеплеет до +15, +20 °С, а по западной половине до +25, +30 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом не северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +15, +17 °С, а днем +26, +28 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.