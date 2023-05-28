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НовостиПроисшествия28 мая 2023 11:16

Пенсионерка из Нижневартовска, намереваясь заработать на бирже, потеряла миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Пенсионерка из Нижневартовска, намереваясь заработать на бирже, потеряла миллион рублей

Пенсионерка из Нижневартовска, намереваясь заработать на бирже, потеряла миллион рублей

Фото: Вера Зенина

Пенсионерка из Нижневартовска лишилась крупной суммы денег, став жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, женщина хотела заработать на инвестициях, но вместо этого потеряла почти миллион рублей.

- Женщина увидела в интернете контекстную рекламу о заработке на инвестициях. Перейдя по ссылке, она заполнила анкету, а спустя время ей поступил звонок. Неизвестный представился брокером и предложил участвовать в онлайн-торгах драгоценными металлами и нефтяными продуктами. Звонивший заверил вартовчанку, что возьмет все нюансы на себя, станет ее личным консультантом, будет осуществлять ставки и покупки, - прокомментировали в ведомстве.

Пенсионерке это предложение показалось заманчивым, и она внесла в качестве первого взноса 60 тысяч рублей. На протяжении нескольких дней женщина выполняла команды своего «помощника», а через полмесяца увидела на своем счету около 50 тысяч долларов. Но когда югорчанка захотела вывести деньги, с ней перестали выходить на связь и ограничили доступ в личный кабинет.

После этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).