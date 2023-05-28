Пенсионерка из Нижневартовска, намереваясь заработать на бирже, потеряла миллион рублей Фото: Вера Зенина

Пенсионерка из Нижневартовска лишилась крупной суммы денег, став жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, женщина хотела заработать на инвестициях, но вместо этого потеряла почти миллион рублей.

- Женщина увидела в интернете контекстную рекламу о заработке на инвестициях. Перейдя по ссылке, она заполнила анкету, а спустя время ей поступил звонок. Неизвестный представился брокером и предложил участвовать в онлайн-торгах драгоценными металлами и нефтяными продуктами. Звонивший заверил вартовчанку, что возьмет все нюансы на себя, станет ее личным консультантом, будет осуществлять ставки и покупки, - прокомментировали в ведомстве.

Пенсионерке это предложение показалось заманчивым, и она внесла в качестве первого взноса 60 тысяч рублей. На протяжении нескольких дней женщина выполняла команды своего «помощника», а через полмесяца увидела на своем счету около 50 тысяч долларов. Но когда югорчанка захотела вывести деньги, с ней перестали выходить на связь и ограничили доступ в личный кабинет.

После этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).