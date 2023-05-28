Фото: администрация Радужного

Житель Радужного Роман Чепайкин погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Известно, что в зону СВО югорчанин отправился в рамках частичной мобилизации. Он служил санитарным инструктором разведывательной роты мотострелкового отделения полка.

- Роман вырос в Радужном, окончил школу №4. Ответственно относился к учебе, был активным участником классных и школьных мероприятий. По характеру добрый и веселый, всегда вежливый, уравновешенный юноша, внимательный к окружающим, мог прийти на помощь, отвечал за свои поступки. Его отличали целеустремленность и самообладание, выдержка, рассудительность и отличное чувство юмора, - прокомментировали в мэрии.

Накануне призыва Роман трудился Нижневартовской психоневрологической больнице.

В Радужном у погибшего живут родители и два брата, в Нижневартовске - жена.