Фото предоставлено КП

В Югре горит заповедник «Малая Сосьва». Как сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, площадь возгорания составляет 10 гектаров.

Кроме того, по данным на 28 мая, в регионе зафиксирован один ландшафтный пожар в Сургутском районе - 680 гектаров (локализован) и пять лесных пожаров в Кондинском и Советском районах - 996,7 гектара (два возгорания в Кондинском районе на площади 480,7 гектара локализованы).

- Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. К ликвидации привлечены 156 работников авиалесоохраны, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника, - прокомментировали в ведомстве.

За прошедшие сутки в регионе потушили семь ландшафтных пожаров в Белоярском и Октябрьском районах - 795 гектаров, а также восемь лесных пожаров в Ханты-Мансийском, Березовском, Кондинском и Октябрьском районах - 301,3 гектара.