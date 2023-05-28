Освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте: прямая трансляция

Скриншот из видео

В Сургуте началось освящение Свято-Троицкого кафедрального собора, участие в котором принимает сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ровно десять лет назад Его Святейшество, посетив Югру, благословил место под строительство. И вот, вчера, 27 мая, он вновь прибыл в регион, чтобы лично поучаствовать в мероприятии.

Посмотреть прямую трансляцию освящения Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте можно по ссылке.

Отметим, что собор находится на пересечении улиц Мира и Островского, одновременно он может вместить более 1,5 тысяч прихожан.