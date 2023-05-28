В Сургутском районе появился памятник природы

Фото: телеграм-канал «Югра официально»

Тундринский кедровый бор официально получил статус памятника природы. Информация об этом появилась в официально телеграм-канале правительства Югры.

«Особо охраняемая природная территория площадью 350,8 гектаров создана в Сургутском районе. Ее передача под охрану объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры даст возможность расширить научную и эколого-просветительскую деятельность, а также проводить профилактические и надзорные мероприятия», - говорится в тексте.

Кроме того, признание кедового бора памятником природы позволит сохранить редкие и исчезающие виды животных и растений, а также среду их обитания. В целом все эти мероприятия направлены на поддержание экологического баланса в регионе.

Отметим, что большой вклад в принятие данного решения внесли сами югорчане, научные организации и общественники.