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НовостиПроисшествия28 мая 2023 0:00

В Югре 28 мая 2023 года ожидается гроза

Рассказываем, какая погода будет в Югре 28 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 28 мая

Погода в Югре на 28 мая

Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 28 мая, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем - гроза. Ветер юго-восточный ночью 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами по западной половине округа до +18, по восточной до +1. Днем +24...+29 градусов, местами +16...+21.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре