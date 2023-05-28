В Югре 28 мая 2023 года ожидается гроза

Погода в Югре на 28 мая Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 28 мая, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем - гроза. Ветер юго-восточный ночью 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами по западной половине округа до +18, по восточной до +1. Днем +24...+29 градусов, местами +16...+21.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: