Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл осветит в Сургуте Свято-Троицкий кафедральный собор

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Сургут с рабочим визитом, где пробудет два дня. Предстоятель Русской Православной Церкви вечером 27 мая 2023 совершит утреню всенощного бдения в соборном храме женского монастыря иконы Божией Матери «Умиление».

Завтра, 28 мая, Патриарх примет участие в великом освящении Свято-Троицкого кафедрального собора. Ровно десять лет назад Его Святейшество во время визита в Югру благословил место для строительства храма в центре Сургута, на пересечении ул. Мира и Островского.

В 2016 году митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел освятил первую испытательную сваю на месте строительства Свято-Троицкого кафедрального собора. Такое архитектурное решение в российском храмостроительстве применили впервые – своды купола изготовили из панелей на заводе.

Высота купола от пола до самой высокой точки составляет 40 метров, собор может вместить более 1,5 тысяч прихожан.