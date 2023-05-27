Житель Нижневартовска Нурбулат Бимашов погиб в зоне спецоперации на Украине

Фото: администрация Нижневартовска

Житель Нижневартовска Нурбулат Бимашов погиб при выполнении задачи в зоне спецоперации на Украине, сообщили в городской мэрии.

Уроженец Оренбургской области родился и вырос в селе Ветлянка, там же закончил школу. В 2015 году переехал в Нижневартовск к родственникам. По словам родителей, Нурбулат обожал каратэ, бокс и футбол, писал песни и стихи, любил рисовать. По отношению к близким парень был добрым и отзывчивым, не отказывал в помощи нуждающимся. Так, Нурбулат помогал по хозяйству пенсионеру с ограниченными возможностями здоровья.

Посмертно его представили к многочисленным наградам, включая медаль «За отвагу», награды ЛНР и ДНР и другие.

В Нижневартовске у него остались отец и братья.