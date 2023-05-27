В Сургуте взрослая дама стащила из торгового центра мобильный телефон Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы, которая подозревается в краже мобильника стоимостью 20 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, с сообщением о преступлении в полицию обратился индивидуальный предприниматель. По его словам, неизвестные стащили из принадлежащего ему торгового зала одного из магазинов города по ул. Аэрофлотской сотовый телефон.

По горячим следам преступника установить не удалось, но подозреваемую все-таки нашли позже. Ранее даму не привлекали к административной и уголовной ответственности.

Телефон у нее забрали, сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей может грозить до пяти лет тюрьмы.