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НовостиПроисшествия24 мая 2023 0:00

В Югре 24 мая 2023 года воздух прогреется до +27 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 24 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 24 мая

Погода в Югре на 24 мая

Фото: Вера Зенина

В среду, 24 мая, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, в отдельных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, местами по восточной половине до +4. Днем +22...+27 градусов, местами по восточной половине до +17.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре