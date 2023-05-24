В Югре 24 мая 2023 года воздух прогреется до +27 градусов

Погода в Югре на 24 мая Фото: Вера Зенина

В среду, 24 мая, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, в отдельных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, местами по восточной половине до +4. Днем +22...+27 градусов, местами по восточной половине до +17.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 7-12 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: