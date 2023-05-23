Югорчане могут стать участниками нового шоу о семейных отношениях

Фото: онлайн-кинотеатр KION

О кастинге и скором запуске шоу «Клиника счастья. Реалити», ставшим частью медиафраншизы сериала Дарьи Мороз, объявил онлайн-кинотеатр KION от МТС. Стать участниками премьерного реалити могут семейные пары, прожившие вместе пять и более лет, а главное – желающие справиться с трудностями с помощью профессионалов.

Каждый эпизод «Клиники счастья» будет посвящен двум историям людей разного возраста и социального положения. Они получат рекомендации по сохранению отношений от экспертов, а зрители почерпнут практические инструкции для понимания и решения персональной проблемы.

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Подать заявку на участие можно по этой ссылке.

Среди наставников геров шоу: психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог, Наталья Романовская, и врачи-специалисты Клиники гормонального здоровья и холистической медицины под руководством эндокринолога, сексолога, заведующей кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академика РЭА, члена Американского общества эндокринологов, д.м.н., профессора Светланы Калинченко.

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Премьера проекта ожидается в онлайн-кинотеатре KION от МТС уже в этом году.