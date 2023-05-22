В Сургутском районе мужчина украл из магазина 17 коробок шоколада и продал его Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе мужчина украл из магазина 17 коробок шоколада. Об этом сообщает ОМВД России по Сургутскому району. Вором оказался местный житель, похищенный шоколад он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Подозреваемый уже был судим за имущественные преступления. И сейчас вновь находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре сын-тхэквондист шваброй избил свою пожилую мать из-за пакета насвая.