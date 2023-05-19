В одной из школ Октябрьского района выявлена фальсифицированная сгущенка Фото: Юлия Кучеренко

В одной из школ Октябрьского района выявлена фальсифицированная сгущенка. Это молочный продукт «Молоко сгущенное с сахаром» 10,5% жирности, изготовленный1 июля 2022 года в ООО «Кузбассконсервмолоко».

Как пояснили в Роспотребнадзоре ХМАО, по результатам лабораторных исследований образцы этой молочной продукции по физико-химическим показателям, маркировке не соответствовали требованиям безопасности.

- Жиро-кислотный состав указанной продукции не соответствует требованиям, предъявляемым к натуральному молочному продукту, по массовой доле жирных кислот, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел. Информация о составе пищевой продукции, указанная на потребительской упаковке не соответствует фактическому составу, так как в продукции выявлены не заявленные жиры немолочного происхождения. Остатки партии сняты с питания детей и приняты меры административного реагирования - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили, что продукция ООО «Кузбассконсервмолоко» с 2015 года уже семьдесят раз внесена в модуль ГИР ЗПП, как не соответствующая обязательным требованиям и выявлялась во многих субъектах России.