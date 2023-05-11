В Сургуте к 2024 году планируют полностью завершить программу по переселению из аварийного жилья

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

К 2024 году в Сургуте планируется полностью завершить программу по переселению из аварийного жилья. Об этом сообщили в администрации города после заседания штаба по жилью и имуществу под председательством главы Сургута Андрея Филатова.

- Знаковым событием для города станет завершение программы по переселению из аварийного жилья. Причем, не только того, что было признано аварийным до 2017 года. К 2024 году станет возможным расселить 90% всего аварийного фонда. Планируется снести 87 аварийных домов - рассказали в администрации Сургута.

Граждан планируют расселить в район «Марьина гора», там запланировано строительство 26 многоквартирных домов, строительство двух школ, четырех детских садов, спортивного комплекса с бассейном, а также торгового и медицинского центра. В микрорайоне будет проживать более 18 тысяч жителей.