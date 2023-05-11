В Пыть-Яхе вахтовик потратил 50 тысяч в игровом автомате и решил ограбить его, чтобы вернуть деньги

Фото: пресс-служба ОМВД России по Пыть-Яху

Полицейские Пыть-Яха задержали мужчину, ограбившего игровой терминал. Об этом рассказали в ОМВД России по Пыть-Яху.

В конце апреля в полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что возле одного из домов 5-го микрорайона неизвестный мужчина вскрыл платежный терминал и убежал. Этим мужчиной оказался житель Свердловской области. После вскрытия терминала мужчина пытался уехать из города на поезде, но его сняли с поезда и передали в полицию.

Мужчина признался, что накануне грабежа купил билет на поезд, чтобы уехать домой после вахты. Ожидая время отбытия, он зашел в один из магазинов в центре города, где увидел у входа стоящий развлекательный терминал. В итоге за 15 минут игры он потратил около 50 тысяч рублей и поэтому сильно разозлился, и решил любыми способами вернуть свои деньги.

Мужчина купил в строительном магазине колун и лом-гвоздодер, а после направился к магазину. Он выволок терминал на улицу, вскрыл аппарат, вытащил купюроприемник, откуда извлек деньги. После чего ушел на вокзал.

Возбуждено уголовное дело. За грабеж он может лишится свободы на срок до семи лет.

А пока он находится под подпиской о невыезде.