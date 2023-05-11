В ХМАО почти год ничего не известно о местонахождении сторожа рыборазводного цеха

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Югры просят оказать помощь в установлении обстоятельств безвестного исчезновения жителя села Батово Ханты-Мансийского района.

- Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения жителя села Батово Ханты-Мансийского района Сидорова Сергея Александровича 1963 года рождения - говорится в сообщении СУ СК РФ по ХМАО.

Известно, что Сергей Сидоров работал сторожем в рыборазводном цехе, который находится около села. В июне 2022 года мужчины взял документы и ушел в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Сообщить информацию о возможном месте где может находится Сергей или обстоятельствах его исчезновения, а также о лицах, с кем он поддерживал отношения, можно по телефонам: 89871029021, 89505027452.