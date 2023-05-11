В Сургуте водитель поторопился на дороге и спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.

Так, водитель на Патриоте поспешил на дороге и спровоцировал аварию. Как уточнили в Госавтоинспекции Югры, в Сургуте, 30-летний водитель «УАЗ», при выезде на дорогу с прилегающей территории не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем «Toyota». В результате ДТП 30-летний водитель иномарки получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 151 водитель и 61 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и помнить, что спешка на дороге может привести к ДТП.